Taxichauffeur drukt op noodknop na mishandeling Hilvarenbeek

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie rond middernacht op de Provincialeweg in Hilvarenbeek drie mannen aangehouden op verdenking van mishandeling van een taxichauffeur. 'Het gaat om twee inwoners van Reusel van 21 en 23 jaar oud en om een 31-jarige man uit Bergeijk', zo meldt de politie zondag.

Noodknop

Het drietal wordt ervan verdacht die nacht een 47-jarige Tilburgse taxichauffeur te hebben mishandeld. De taxichauffeur heeft daarop de noodknop ingedrukt. De drie maakten deel uit van een grotere groep die in Tilburg in de taxi was gestapt.

Mishandeld

Onderweg gedroegen ze zich vervelend, waarna de taxichauffeur de mannen een aantal keer waarschuwde dat ze moesten ophouden en dat hij anders niet verder zou rijden. Toen de mannen niet stopten, stopte de taxichauffeur op de Provincialeweg. Hij werd vervolgens mishandeld door een aantal mannen. Ook vernielden ze het dashboard van de bus.

Nacht in cel

Toen de politie ter plaatse was, gedroegen de mannen zich beledigend. Ze zijn aangehouden en meegenomen naar het politiebureau, waar ze de nacht in de cel hebben mogen doorbrengen. Ze worden zondag verhoord. De taxichauffeur heeft aangifte van mishandeling gedaan. Hij raakte gewond aan zijn hoofd en heeft zich onder doktersbehandeling gesteld.

Ander deel van de groep

Uit politieonderzoek bleek dat het niet het eerste incident van deze groep was die avond. Een andere taxichauffeur had zaterdagavond 1 april rond 23.30 uur ook al bemoeienis gehad met een deel van de groep. Hij moest de groep ophalen op de Paleisring in Tilburg. De mannen namen drank mee de bus in en rookten in de taxibus.

In eerste instantie kon de taxichauffeur niet vertrekken, omdat er teveel mannen plaats hadden genomen in de bus. De groep gedroeg zich toen al vervelend, schold de chauffeur uit en gooide zijn autosleutels weg. Gedurende de hele rit bleven de mannen de taxichauffeur beledigen en pesten.

Vernielingen

Ook vernielden ze onder andere kabels/koppelmechanismen voor rolstoelen in de bus en namen ze een kabel om een rollater of rolstoel mee vast te zetten mee. De taxichauffeur heeft de mannen uiteindelijk in Reusel afgezet. Hij heeft zich bij de politie gemeld en aangifte gedaan van openlijke geweldpleging, diefstal en discriminatie.