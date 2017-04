Philips Schoorsteen na 1 april 450 meter verplaatst

De klus op het oude Philipsterrein begon al zondagochtend om 10.00 uur waarbij de schoorsteen op een verrijdbaar ponton is geplaatst en 450 meter zal worden verplaatst naar zijn nieuwe bestemming. De rit zal ongeveer 5 uur gaan duren.

Snelweg gesloten om valgevaar

De verwachting is dat, als alles goed gaat, de toren tussen 14.30 – 15.00 uur op zijn nieuwe plek staat aan de A58 in de hoek Bredaseweg en de J.F. Vlekkestraat. De snelweg gaat deze dag ter hoogte van Roosendaal-Oost in beide rijrichtingen tijdelijk dicht voor het verkeer uit voorzorg in verband met mogelijk valgevaar.

Industrieel erfgoed

De schoorsteen is een bijzonder onderdeel van het industriële erfgoed van Roosendaal. De toren is na verplaatsing duidelijk zichtbaar aan de A58. Het is een baken voor Roosendaal en is duidelijk zichtbaar voor al het verkeer aan de A58. De schoorsteen weegt 450 ton, is 44 meter hoog en wordt 450 meter verhuisd.

De schoorsteen is voor de gemeente een belangrijk aandenken aan Philips. Philips was er decennia lang gevestigd en heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de stad. De Philipswijk is hier een goed voorbeeld van.

Werkzaamheden bezichtigen

Het is voor belangstellenden mogelijk om deze operatie, uiteraard op veilige afstand, van dichtbij te bezichtigen. De gemeente Roosendaal heeft hiervoor een terrein ingericht waar men de werkzaamheden op de voet kan volgen.