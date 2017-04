Nepagent trekt vrouw uit auto en verwondt haar

'Vervolgens werd ze uit de auto getrokken, waarop een worsteling ontstond. De vrouw kon op enig moment ontkomen, waarschuwde de politie en deed aangifte. De politie zoekt getuigen van dit incident', aldus de politie.

Stopteken

De 22-jarige automobiliste uit Sint-Michielsgestel gaf aan dat ze zaterdagavond vanaf haar woonadres naar Vught reed. Op een gegeven moment ontdekte ze dat een klein model zwarte auto achter haar reed. Op de Haldersebaan in Vught zag ze dat vanuit deze auto een stopteken gegeven werd met de tekst “Stop politie”.

Hierop besloot ze haar auto rond 20.45 uur op de Bleijendijk in Vught aan de kant te zetten. Uit de kleine zwarte auto stapte een onbekende man die op de automobiliste af zou zijn gelopen en haar vervolgens uit de auto trok.

Krassen

De vrouw zou zich verzet hebben en werd geraakt door een scherp voorwerp dat de man in zijn handen zou hebben. Hierdoor liep zij enkele krassen op haar lichaam op. Het lukte de vrouw om terug in haar auto te komen, weg te rijden en de politie te waarschuwen.

Signalement

De dader zou een blanke man van ongeveer 25 jaar zijn, ongeveer 1.85 meter lang, met een slank postuur. Hij heeft kort zwart gemillimeterd haar en een stoppelbaard en droeg een zwarte trui en een donkere broek.

Getuigen

De politie doet naar aanleiding van de aangifte van de vrouw verder onderzoek en is op zoek naar getuigen die daarbij kunnen helpen. Heeft u iets gezien of gehoord dat mogelijk met dit incident in verband gebracht kan worden of heeft u zelf een vergelijkbare ervaring gehad? Neem dan contact op met de politie.