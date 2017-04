Hand in hand lopen homostel met betonschaar mishandeld

In Arnhem is een mannelijk homostel in de nacht van zaterdag op zondag door een groepje jongeren met een betonschaar mishandeld. Dit meldt de politie zondagmiddag.

De twee mannen van 31 en 35 jaar liepen in de nacht van zaterdag op zondag rond 04.00 uur hand in hand op de Nelson Mandelabrug in Arnhem toen een groep van zes tot acht jongeren voorbij kwam fietsen.

Betonschaar

Volgens de slachtoffers begonnen de jongens te schelden omdat zij hand in hand liepen, waarna er een woordenwisseling ontstond. Vervolgens zijn de mannen mishandeld door de jongens. Daarbij zou een betonschaar gebruikt zijn. Beide mannen zijn gewond geraakt, één van hen raakte zijn tanden kwijt.

Twee verdachten aangehouden

Meteen na de melding zijn agenten op zoek gegaan naar de daders. Twee verdachten van 14 en 20 jaar zijn aangehouden, de eerste komt uit Arnhem en de ander uit Gennep. De politie is op zoek naar getuigen om ook de andere jongeren te kunnen aanhouden. Volgens de twee slachtoffers gaat het om lichtgetinte jongens in de leeftijd van 14 tot 20 jaar.

Camerabeelden

De politie vraagt mensen die mogelijk camerabeelden uit de omgeving van de Nelson Mandelabrug hebben waarop de groep met verdachten mogelijk is te zien om deze aan de politie beschikbaar te stellen. Het kan zijn dat de jongens te zien zijn op beelden die net voor 04.00 uur zijn gemaakt in Arnhem-Noord, maar het kan ook zijn dat er beelden zijn in Arnhem-Zuid (Malburgen) die kunnen helpen bij dit onderzoek.

Roze in blauw

De politie ondersteunt de slachtoffers, ze hebben inmiddels aangifte kunnen doen. Omdat er sterke aanwijzingen zijn dat de slachtoffers vanwege hun geaardheid uitgescholden en mishandeld zijn, ondersteunt de politie ook vanuit het netwerk Roze in Blauw. Dit netwerk is aanspreekpunt voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT) binnen én buiten de politie.