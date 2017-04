Kind door brandweer bevrijdt uit fietskluis NS-Station Vught

Een meisje is zondagmiddag in Vught door de brandweer bevrijdt uit een fietskluis op het NS-Station.

Deurtje dichtgeduwd

Haar broertje had per ongeluk het deurtje dicht geduwd toen zijn zusje erin zat. Moeder en broertje waren machteloos en schakelde de brandweer in. Ook de politie kwam ter plaatse.

Spreider

Met een spreider wist de brandweer de hele stellage te lichten waardoor het kind bevrijdt kon worden. Gelukkig raakte niemand gewond.