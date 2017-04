Nederland geniet massaal van lentezonnetje

Het was zondag flink genieten geblazen met het aangename zonnetje dat zich in heel Nederland liet zien. Ondanks de soms wat fris aanvoelende wind kwamen veel Nederlanders zondag hun woning uit en genoten in het bos, op het water of aan het strand van de prachtige weer.

Aan het eind van de middag kwam er aan het mooie weer langs de noordwestkust en op de Wadden een eind door laaghangende bewolking en mist die van zee het land binnen kwam drijven. Zondagmiddag kwam er zeer lokaal een lichte bui voor. De middagtemperatuur lag rond 15°C. De wind was zwak tot matig en kwam uit west tot noordwest.

Mist

Vanavond en vannacht breidt de laaghangende bewolking en mist zich volgens het KNMI zich steeds verder zuidwaarts over het land uit. Daar vooruit, tijdens opklaringen, kan er in het midden en zuiden mist ontstaan. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 3°C in het zuiden tot 6°C in het noorden. Er staat een zwakke noordelijke wind.

Lenteweer voortgezet

Maandagochtend is het bewolkt en nevelig en lokaal komt in het zuiden van het land ook mist voor. In de loop van de ochtend trekken mist en bewolking op, in de middag komt op de meeste plaatsen de zon goed tevoorschijn. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 12°C op de Wadden tot lokaal 16°C in het zuidoosten. De wind is zwak en veranderlijk, langs de kust kan er in de middag een zwakke wind van zee opsteken.