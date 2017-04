Automobilist (32) overleden na zware eenzijdige aanrijding De Krim

Zondagmiddag rond 13.30 uur rukten de hulpdiensten massaal uit vanwege een ernstige verkeersongeval op de Krimweg tussen De Krim en Anerveen. Een 32-jarige automobilist uit De Krim was bij een eenzijdige ongeval waarschijnlijk tegen een boom gebotst en daarbij zwaargewond geraakt.

Van de weg geraakt

Volgens onbevestigde berichten zou een automobilist in een flauwe bocht door nog onbekende oorzaak van de weg zijn geraakt en tegen een boom in de berm zijn gereden. De politie kon zondagmiddag bevestigen dat bestuurder de enige inzittende van het verongelukte voertuig was.

Traumahelikopter

Het Mobile Medisch Team (MMT) kwam met een traumahelikopter ter plaatse om samen met het ambulancepersoneel het slachtoffer te stabiliseren. De brandweer heeft samen met medische hulpverleners het slachtoffer uit het voertuig weten te bevrijden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht alwaar hij in de loop van de avond aan zijn verwondingen is overleden.