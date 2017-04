“Ndevnull” ontdekt lekken bij goede doelen

Drie goeden doelen zijn door een hacker gewezen op een lek. Door in te breken in de computersystemen wist de hacker bij ruim 400.000 klantengegevens van de deelnemers te komen.

Het gaat om de BankGiro Loterij, de Postcode Loterij en de VriendenLoterij. Door de inbraak kreeg de hacker onder ogen de namen van de deelnemers, het adres, telefoonnummer, mailadres en hun geboortedatum. In 900 gevallen ging het ook om het rekeningnummer. De Loterijen maken vandaag door middel van een advertentie en een schrijven op hun website excuses.

Zelf schrijven ze hierover: Onlangs zijn wij gewezen op een kwetsbaarheid in het systeem van een van onze leveranciers. Wij vinden dit ernstig en informeren u graag over wat er aan de hand is.

De leverancier verstuurt namens ons brieven en naturaprijzen aan de loterijdeelnemers. Een ons onbekende computerspecialist, genaamd “Ndevnull”, die zich bezighoudt met het testen van beveiligingssystemen was zo alert ons te wijzen op een zwakte in het computersysteem. Hij kon hierdoor persoonsgegevens inzien.



Wij hebben de dienstverlening door de leverancier direct opgeschort en het computersysteem buiten werking gesteld. Het voorval hebben wij gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Loopt u nu risico?

Wij hebben geen indicatie dat gegevens van loterijdeelnemers openbaar zijn gemaakt. Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat u hierdoor risico loopt. Wij betreuren het ten zeerste dat dit heeft kunnen gebeuren. Vanzelfsprekend nemen wij alle mogelijke maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen.