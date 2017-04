Gemeenten willen af van hop

Om het 'tippelen' van mannen tegen te gaan, nemen gemeenten steeds vaker maatregelen. Zo worden hekken geplaatst, bosjes gekapt, parkeerterreinen gesloten of wordt men beboet voor naaktlopen.

Volgens Anthony Mathijsen van de stichting Platform Keelbos in de krant stapelen de dossiers van gemeenten die af willen van hop's zich sinds 2015 op. Platform Keelbos is een organisatie die sinds 2003 opkomt voor de bezoekers van de zogenoemde hop's.

Volgens Juul van Hoof, programmaleider lhbt-beleid bij kenniscentrum Movisie, zijn hop's een controversieel onderwerp bij veel gemeenten, omdat het over seks en seks tussen mannen gaat. Bestuurders vragen zich af of ze dat moeten faciliteren.

Veel van de bezoekers zijn vaak mannen die niet uitkomen voor hun geaardheid en samenleven met een vrouw. Van Hoof: 'Anonieme ontmoetingsplaatsen voorzien in een behoefte die voortkomt uit een taboe op homoseksualiteit dat nog altijd leeft in onze maatschappij. Door die plekken te sluiten neem je de behoefte van die mannen niet weg', aldus Van Hoof in de Volkskrant.

Volgens de wet is seks in de buitenlucht niet verboden, maar 'schending van eerbaarheid' is dat wel. Seksuele activiteiten in bijvoorbeeld bosjes zijn daardoor in de praktijk wel toegestaan, zolang ze niet te zien zijn vanaf de openbare weg.

Gemeentes treden soms op tegen een homo-ontmoetingsplaats vanwege overlast, maar dat gebeurt niet altijd op juridische gronden. De Raad van State oordeelde in februari bijvoorbeeld dat de gemeente Goirle niet zomaar toestemming had mogen geven voor het plaatsen van een hoog hek bij hop Leikant.