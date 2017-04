Woningmarktvertrouwen stabiel na verkiezingen

Na drie opeenvolgende maanden van een lichte daling stabiliseert de Eigen Huis Marktindicator in maart op 110 punten. De verkiezingen blijken geen invloed te hebben gehad op het consumentenvertrouwen in de woningmarkt.

Hoewel het woningmarktvertrouwen nog steeds op hoog scoort, zijn de vooruitzichten voor de komende 12 maanden toch iets minder positief. De algemene koopsituatie op de woningmarkt wordt iets minder positief ingeschat en hetzelfde geldt voor de verdere stijging van de huizenprijzen.

Maar liefst 57% van de Nederlanders verwacht de komende 12 maanden een stijging van de hypotheekrente, 20% gaat er van uit dat de rente gelijk blijft. Slechts 4% verwacht een verdere daling. Een rentestijging zet een rem op de woningmarkt en drukt daarmee het consumentenvertrouwen.

In maart vindt iets minder dan de helft van de Nederlandse bevolking (47%) het een gunstige tijd om een huis te kopen, terwijl een kleine minderheid (13%) het juist als ongunstig beoordeelt.

De lage hypotheekrente is voor de meeste mensen nog steeds de belangrijkste positieve drijfveer en de stijging van de huizenprijzen wekt weliswaar vertrouwen, maar het hoge prijsniveau in combinatie met een mogelijke rentestijging is voor steeds meer mensen reden om vraagtekens te zetten bij de toekomstige betaalbaarheid van woningen.