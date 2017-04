Nieuw biljet van 50 euro in geldautomaten

In het ontwerp van het nieuwe 50-eurobankbiljet zijn de verdere ontwikkelingen in de bankbiljettentechnologie verwerkt. Hierdoor is het biljet nog beter bestand tegen vervalsing. De drie belangrijkste nieuwe kenmerken zijn in de afbeelding hieronder toegelicht.

Het publiek zal het nieuwe 50-eurobankbiljet vooral in handen krijgen door geld op te nemen bij geldautomaten. Het nieuwe biljet komt in omloop naast de bestaande 50-eurobankbiljetten, die geleidelijk uit de roulatie worden gehaald als ze versleten zijn.