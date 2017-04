Twee aanhoudingen voor fraude met meststoffen

Het gaat om een 32-jarige man uit de gemeente Litterseradiel en een 55-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel, bij wie eerder dit jaar al huiszoekingen plaatsvonden.

Gemeente Litterseradiel

Op 25 januari van dit jaar werden in twee panden in de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân huiszoekingen verricht. Het betrof de woning van de 32-jarige verdachte uit de gemeente Littenseradiel en een bedrijfslocatie waar de verdachte werkzaam is. Bij de zoekingen werden meerdere computers en administratie in beslag genomen.

Gemeente Tytsjerksteradiel

Op 2 maart van dit jaar werd in een woning in de gemeente Tytsjerksteradiel een huiszoeking verricht. Dit betrof de woning van een 55-jarige inwoner van dit gemeente. Ook hier werden meerdere computers en administratie in beslag genomen.

Vervolgonderzoek

Nader onderzoek heeft er in beide casussen toe geleid dat er genoeg verdenkingen waren voor de aanhoudingen. Beide mannen worden verdacht van valsheid in geschrifte. Ze zouden valse Vervoersbewijzen Dierlijke Meststoffen hebben opgemaakt en valse meldingen hebben gedaan aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Beide heren zouden, ieder voor zichzelf, als intermediair hebben opgetreden en boeren hebben geholpen met de verantwoording en de fictieve mestafvoer en fictief grondgebruik. Het onderzoek heeft zich gericht op de jaren 2014 en 2015.