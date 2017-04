Wegpiraat opgepakt na achtervolging

Een onopvallende surveillance van de verkeerspolitie werd op zondag 2 april door de verdachte rechts ingehaald. Dat gebeurde rond 15.00 uur op de A58 ter hoogte van Roosendaal. Vervolgens haalde de man nog een aantal keer rechts in en reed hij 49 kilometer per uur te hard. De man werd aan de kant gezet. Het bleek dat hij niet in het bezit van een geldig rijbewijs was. Dat was namelijk een dag eerder ingevorderd in verband met rijden onder invloed. Hij kreeg voor het rechts inhalen, de snelheid en het niet hebben van een rijbewijs processen-verbaal uitgereikt. Daarnaast mocht hij van de agenten niet verder rijden.

Toch gaan rijden

Kort daarna bleek dat de man toch was gaan rijden. Verschillende eenheden van de politie keken naar het voertuig van de verdachte uit. Hij werd kort daarna rijdend gezien op de A4 bij Steenbergen. Daar kreeg hij een stopteken, maar dat negeerde hij. Uiteindelijk moesten er drie politieauto’s aan te pas komen en werd de hij klem gereden. Hij moest uit eindelijk door agenten uit het voertuig worden gesleurd. De verdachte is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar vond hij het ook nog nodig om een aantal dienders te bedreigen. Uiteindelijk is hij na verhoor met een proces-verbaal op zak heengezonden. De auto van de man is in beslag genomen.