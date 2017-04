Hero Brinkman opgepakt wegens verdenking schending ambtsgeheim

Politieman en oud-Kamerlid Hero Brinkman is maandag opgepakt op verdenking van schending van het ambtsgeheim. Hij is ingesloten.

Volgens zijn advocaat wordt hij verdacht van schending van het ambtsgeheim, zo meldt de NOS. Er wordt in zijn woning huiszoeking verricht.

Brinkman was afgelopen zomer voorwaardelijk ontslag aangezegd wegens plichtsverzuim. Dat plichtsverzuim zou gaan over een vermeende caféruzie enkele jaren geleden. Daarbij had een vrouw een andere vrouw met een glas in het gezicht had geslagen. Brinkman zou een vrouw tot een bekentenis hebben gedwongen, terwijl zij niet verantwoordelijk was voor de mishandeling.

Volgens zijn advocaat wordt cliënt Brinkman sindsdien "op een zijspoor'' gezet bij de politie waar hij werkzaam was als inspecteur.

Brinkman was tot 2012 lid van de PVV, maar ging daarna als zelfstandige verder. In de laatste verkiezingen probeerde Brinkman nog in de Kamer terug te komen met zijn Ondernemerspartij. Echter haalde hij geen zetels.