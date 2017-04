Identiteit slachtoffer kofferbak Stieltjeskanaal is 31-jarige man uit Klazienaveen

Het onderzoek richt zich onder anderen op het in kaart brengen van de laatste uren van het slachtoffer. Daarom wil de politie graag weten wie de auto van het slachtoffer tussen donderdagavond 30 maart 18:00 uur en vrijdagochtend 31 maart 5:45 uur heeft gezien. Deze oproep van zondag heeft tot nu toe al enkele tips opgeleverd.

Vrijdag heeft een doorzoeking in de woning van het slachtoffer plaatsgevonden. Dat is gedaan om meer inzicht te krijgen in het leven van het slachtoffer. Afgelopen weekend is onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van het slachtoffer. Daaruit is komen vast te staan dat de man door geweld om het leven is gekomen. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd is nog in volle gang.