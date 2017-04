Nog vier aanhoudingen mishandeling homostel Arnhem

De politie in Arnhem heeft in het onderzoek naar de mishandeling van een homostel van afgelopen weekend nog eens 4 verdachten aangehouden. Dit heeft de politie maandagmiddag bekendgemaakt.

'Het gaat om vier Arnhemmers, één 14-jarige en drie 16-jarigen. De jongens meldden zich zondagavond laat aan het politiebureau in Arnhem. Eerder hield de politie al twee jongens aan', aldus de politie.

Hand in hand

De slachtoffers, twee mannen van 31 en 35 jaar oud, liepen in de nacht van zaterdag op zondag hand in hand over de Nelson Mandelabrug in Arnhem, toen zij plotseling werden uitgescholden door een groepje passerende jongeren.

Betonschaar

De slachtoffers werden vervolgens mishandeld met een betonschaar. Zij raakten hierbij gewond, één van hen verloor enkele tanden. Direct na het incident heeft de politie in de omgeving gezocht naar de daders; twee jongens konden worden aangehouden.

Doe altijd aangifte

In de media is veel aandacht voor deze zaak, de slachtoffers hebben op meerdere plekken hun indringende verhaal verteld. Zij kunnen rekenen op ondersteuning van politieagenten die aangesloten zijn bij het netwerk Roze in Blauw. Deze agenten zijn zelf LHBT-er, en kunnen op verschillende manieren ondersteuning bieden.

De politie benadrukt dat het altijd belangrijk is om aangifte te doen, zoals de slachtoffers in deze zaak deden. Ook in minder ernstige zaken is het belangrijk dat de politie weet dat mensen slachtoffer worden van discriminatie.

Camerabeelden

De komende dagen richt de recherche zich onder andere op het verhoren van de zes verdachten. Ook wordt er nog gezocht naar camerabeelden. Bent u getuige geweest van het incident, heeft u andere info die ons kan helpen bij het onderzoek, of beschikt u over camerabeelden waarop de groep jongeren op te zien zijn neem dan contact met de politie op door te bellen naar 0900-8844. Wilt u anoniem blijven, bel dan naar 0800-7000. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.