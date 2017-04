Man (40) overleden aangetroffen in Delft, geen sprake van misdrijf

Maandagochtend trof een voorbijgangster omstreeks 09.00 uur een overleden man aan in de bosschages achter een benzinestation op de Westlandseweg in Delft. 'Na onderzoek bleek dat er geen sprake is van een misdrijf', meldt de politie maandagmiddag.

Schouwarts

De voorbijgangster belde de politie nadat zij een lichaam in de bosschages vlakbij het benzinestation zag liggen. Forensische Opsporing en een schouwarts kwamen ter plaatse.

Geen misdrijf

De doodsoorzaak van de man is niet vastgesteld, wel is duidelijk dat er geen sprake is van een misdrijf. Het bleek te gaan om een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats uit Letland.