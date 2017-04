Milieu-inspecteurs waterschap Fryslân gaan op zoek naar verboden bootverf

Antifouling is een onderwaterverf die de aangroei van algen op het onderwaterschip voorkomt. Veel van deze verven bevatten biociden (stoffen die organismen doden) en metalen als koper en zink die het oppervlaktewater verontreinigen.



Bij eerdere controles bij verkooppunten in 2015 en 2016 trof het waterschap een hoog percentage (ruim twee derde) aan overtredingen aan. Op hoeveel schepen in Fryslân verboden antifouling is aangebracht, is niet bekend. Verboden antifoulings zijn onderwaterverven die in Nederland niet zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) of middelen die alleen op zeegaande beroepsschepen en marineschepen aangebracht mogen worden.

Verkooppunten en werven

De komende maanden controleert Wetterskip Fryslân in Fryslân en het Groninger Westerkwartier verkooppunten van antifouling en scheepswerven waar antifouling wordt aangebracht.

Als er bij de verkopers verboden middelen worden aangetroffen, moeten ze de middelen verwijderen uit de schappen. Ze riskeren bij een tweede overtreding een boete van 2000 euro. Bij antifouling die alleen in de beroepsvaart toegepast mag worden, krijgen de verkopers het dringende advies deze niet meer te verkopen en te retourneren aan de leverancier. De werven krijgen bij een overtreding meteen dit jaar al een boete opgelegd bij constatering van aanbrengen van verkeerde antifouling op een schip.

Pleziervaart

Pleziervaarders mogen antifouling uit de beroepsvaart niet toepassen omdat de boten vaak een langere tijd op dezelfde ligplaats in de haven liggen, waardoor het lokale water sterk verontreinigd raakt. Veel verboden middelen zijn te koop via internet. Als de milieu-inspecteurs dit jaar verboden middelen aantreffen, moeten de bootbezitters stoppen met het aanbrengen van de verf. Bij een nieuwe inspectieronde volgend jaar riskeren ook bootbezitters een boete en moeten ze de laag verwijderen.

Wat kunnen bootbezitters doen? Er zijn voldoende onderwaterverven te koop die goed werken en beter zijn voor de waterkwaliteit.