Forse toename van meldingen over verstorende vliegtuigpassagiers

Nederlandse luchtvaartmaatschappijen hebben in 2016 een recordaantal meldingen gedaan over passagiers die de orde op de luchthaven of in het vliegtuig hebben verstoord.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ontving in 2016 985 meldingen over deze zogenaamde ‘unruly pax’. In 2015 ging het om 723 meldingen. Afgezien van overlast voor andere passagiers en voor het (cabine)personeel van de luchtvaartmaatschappij is wangedrag ook een risico voor de vliegveiligheid.

Roken en/of drinken

Uit de meldingen blijkt dat veel wangedrag bestaat uit het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, vaak uitmondend in agressief taalgebruik of gedrag. Ook worden veel incidenten over roken en/of overmatig alcohol- of drugsgebruik aan boord gemeld. Vaak is er ook een overlap tussen de soorten gedrag.

Op middenlange-afstand en langeafstandsvluchten komen ongeveer evenveel meldingen van unruly pax voor. Het meeste wangedrag vindt plaatst op vluchten van en naar Spanje. Er waren in 2016 14 incidenten gemeld met directe impact op de vlucht. Denk hierbij bv aan het terugkeren naar de gate na het taxiën. In drie van deze gevallen moest het vliegtuig uitwijken naar een andere luchthaven of terugkeren (na te hebben gevlogen).

De inspectie voert toezicht uit op de inflight security trainingen van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Een belangrijk onderdeel van de inflight security trainingen is het onderwerp unruly passengers. De ILT constateert dat het niveau van deze trainingen goed is.

'Stop verkook alcohol'

Als het aan de pilotenvakbond VNV ligt, is het biertje drinken op Schiphol om te vieren dat je vakantie begint afgelopen. De vakbond pleit vandaag dat er een einde komt aan het drankgebruik op de luchthaven.