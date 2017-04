Verdachte mishandeling homo's doet zelf aangifte

Eén van de verdachten van het homogeweld in Arnhem afgelopen weekend gaat zelf aangifte doen bij de politie. Dat heeft zijn advocaat, Gerald Roethof, maandagavond in Pauw bekendgemaakt. Roethof is advocaat van een 16-jarige verdachte.

De 16-jarige cliënt laat via Roethof weten dat hij als eerste was geslagen en op de grond is geduwd waarna hij weer werd aangevallen. Daarna zou hij pas zelf tot geweld zijn overgegaan. Ook zou hij niet met een betonschaar hebben geslagen, maar met zijn vuist waardoor de ander een paar tanden verloor. Zijn advocaat voegt er aan toe dat het incident niks met de homoseksuele geaardheid van het stel van doen had.

De slachtoffers, Jasper Vernes-Sewratan (35) en zijn man Ronnie Sewratan-Vernes (31), liepen in de nacht van zaterdag op zondag hand in hand over de Nelson Mandelabrug in Arnhem, toen zij plotseling werden uitgescholden door een groepje passerende jongeren. De groep jongens zou iets hebben gezegd over het hand in hand lopen van de twee mannen waarna de gemoederen hoog opliepen en resulteerde in een vechtpartij waarbij Ronnie enkele tanden verloor.

“Het zou goed kunnen”, zegt Roethof, dat zijn cliënt de jongen is geweest die de voortanden van Ronnie uit zijn mond heeft geslagen. “De afdruk van zijn tanden stond op zijn hand.” De advocaat hoopt voor zijn cliënt dat er beelden opduiken van het incident.