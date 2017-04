Vinger van man afgeknipt in Amstelveense ontvoeringszaak

Vingers afknippen is de klassieke afrekening in het criminele circuit. Later die avond werd hij zwaargewond in Leiden op straat teruggevonden. Eén van zijn vingers bleek te zijn afgeknipt. Het rechercheteam hoopt via kijkers te achterhalen waar het slachtoffer werd vastgehouden. Opsporing Verzocht wordt vanaf 20.30 uur uitgezonden op NPO1.