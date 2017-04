Vader en twee kinderen zwaargewond na ongeval op A2

Rond 18.40 uur kwam de melding van het ongeval. Een bestelbus was tegen de oplegger van een vrachtwagen geklapt, die achteraan in een file stilstond. Hulpdiensten gingen ter plaatse en bevrijdden de beknelde slachtoffers uit de bestelbus. Er landden drie traumahelikopters op de snelweg voor hulpverlening. De 51-jarige bestuurder en de 6-jarige jongen werden per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Het 8-jarig meisje werd per traumahelikopter naar een ander ziekenhuis vervoerd. Hun toestand is onbekend. De Verkeers Ongevallen Analyse onderzoekt wat er precies is gebeurd.