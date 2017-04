Vrouw overgoten met bijtende vloeistof door ex

Een vrouw is maandagmiddag overgoten met een mogelijk bijtende vloeistof door haar ex. Ook bedreigde hij haar. De politie is een zoekactie gestart naar de verdachte. Hij kan zich beter komen melden, aldus de politie.

Op maandag 3 april 2017 om 15.20 uur stond zat een 37 jarige vrouw uit Oisterwijk in haar auto bij de school van haar kind. Op dat moment zag ze dat de auto van haar ex-man aan kwam rijden. Ze heeft problemen met hem omdat hij haar al geruime tijd stalkt. Ook nu was hij daar weer zonder reden. Hij probeerde het portier van de auto van het slachtoffer open te doen wat niet lukte. Toen deed hij alsof hij tegen haar auto aan reed. Toen ze het portierraam opende om te zeggen dat hij op moest houden stapte hij uit met een flesje in zijn hand. Hij spoot de inhoud van het flesje over de vrouw, haar kleding en haar auto heen. Onderwijl bedreigde hij haar met de dood.

In eerste instantie begreep het slachtoffer niet wat er gebeurde maar toen de vloeistof door haar kleren heen drong voelde ze een brandende pijn. Ze begreep toen dat het een bijtende vloeistof moest zijn geweest. De verdachte is weggereden in zijn auto. Het slachtoffer heeft zich onder doktersbehandeling gesteld voor haar verwondingen. Ook heeft ze schade aan haar kleding en aan haar auto. Forensisch rechercheurs onderzoeken om welke stof het gaat.

Melden

De politie is direct een zoekactie gestart na deze melding. De man is een bekende van de politie. De officier van justitie heeft toestemming gegeven om de verdachte aan te houden voor deze zware mishandeling en doodsbedreigingen. De politie heeft al op verschillende adressen tevergeefs naar de man gezocht. Het onderzoeksteam zal niet rusten voordat deze man aangehouden is. Het is dus verstandiger dat de verdachte zich vrijwillig aan het bureau komt melden.