Groot amfetaminelab in schuur in Driebruggen opgerold

Afgelopen zondagavond heeft de politie in het Zuid-Hollandse Driebruggen in een schuur een groot amfetaminelaboratorium opgerold. 'Twee mannen van 33 en 36 jaar oud zijn aangehouden', meldt de politie dinsdag.

Twee mannen aangehouden

Na binnengekomen informatie ging de politie naar het pand in Driebruggen. In het pand werd een volledig ingericht amfetaminelab aangetroffen. Op dat moment waren twee mannen uit Tilburg en België in het lab aan het werk. Zij zijn direct aangehouden en in verzekering gesteld voor verder onderzoek. De voorgeleiding zal woensdag plaatsvinden bij de rechter commissaris in Den Bosch.

Ontmanteling

De specialisten van het team Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) zijn begonnen met het ontmantelen van het laboratorium. Dit chemisch proces kan niet direct worden gestopt en moet zorgvuldig worden uitgezet. Tientallen liters amfetamine stonden opgeslagen en duizenden liters chemisch afval. Het is nog onbekend hoe lang lab operationeel is geweest en de politie heeft de zaak onder zoek.