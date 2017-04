16-jarige aangehouden voor zware mishandeling op de Wallen

Groepsfoto verstoren

Het slachtoffer, een 45-jarige man uit Heerlen, was op zaterdag 17 december met vrienden in Amsterdam voor een concert. De vriendengroep kreeg het aan de stok met drie jongens die hun groepsfoto probeerden te verstoren. Dit ontaardde niet in ruzie, maar korte tijd later kreeg het slachtoffer een waanzinnig harde klap tegen zijn hoofd van een jongen.

Bewusteloos en zwaar hoofdletsel

De man raakte direct bewusteloos en liep zwaar letsel op aan zijn hoofd. De mishandeling was vastgelegd door camera's. De politie vroeg in het opsporingsprogramma Bureau 020 van AT5 en de eigen sociale media aandacht voor de mishandeling.

Identiteit achterhaald

Met resultaat, want er kwamen meerdere tips binnen die leidde tot het achterhalen van de identiteit en aanhouding van de verdachte. Maandag is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. De verdachte is heengezonden en mag zijn strafproces in vrijheid afwachten.