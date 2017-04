Nieuwe regeringstoestel een Boeing 737 Business Jet van bijna 90 miljoen euro

Het nieuwe regeringsvliegtuig, waarvan ook onze koning en koningin gebruik kunnen maken, wordt een Boeing 737 Business Jet. Dit heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Het nieuwe toestel kan net als het huidige regeringstoestel 24 passagiers meenemen en is in staat om op een directe vlucht zonder tussenstop de overzeese koninkrijksdelen te bereiken.

Boeing Company

Minister Schultz heeft in de aanbesteding voor de vervanging van het toestel de inmiddels de onderhandelingen succesvol afgerond met Boeing Company voor de levering van een Boeing 737 Business Jet. Boeing Company heeft daarbij Fokker Technologies te Papendrecht ingeschakeld als onderaannemer voor het interieur van het vliegtuig. Het oude toestel, een KBX, zal zeer binnenkort worden verkocht.

Kenmerken nieuwe regeringsvliegtuig PH-GOV

Het nieuwe regeringsvliegtuig zal als registratie “PH-GOV” krijgen. Het interieur vertegenwoordigt een substantieel deel van de totale contractwaarde waarbij uit kostenefficiëntie is gekozen voor een standaard interieur. Dit interieur is functioneel om te kunnen werken en te rusten. De CO2-uitstoot is circa 20% lager dan bij de KBX.

Voorlopig koopcontract ondertekend

Het voorlopig koopcontract voor de levering van het nieuwe regeringsvliegtuig is getekend. Einde van deze maand dient het definitieve koopcontract getekend te worden waarin de details zijn uitgewerkt. Het moment van oplevering van het nieuwe regeringsvliegtuig is begin 2019. De netto vervangingskosten van het oude voor het nieuwe toestel zijn met de huidige wisselkoers 89 miljoen euro inclusief belastingen.

Operatie

Voor de operatie en het bijbehorende onderhoud van het vliegtuig zal op korte termijn een aanbesteding worden gepubliceerd. Hierin zal tevens het verzorgen van vluchten tijdens de interim-periode tussen verkoop van de KBX en leveren van het nieuwe vliegtuig worden meegenomen.

Afscheid KBX

Om het geïnteresseerde publiek de gelegenheid te bieden afscheid te nemen van de KBX zal het vliegtuig op zaterdag 3 juni op vliegveld Woensdrecht ter bezichtiging staan voor publiek.