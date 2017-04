Groep van 13 criminelen aangehouden voor tal van schietpartijen

Een groep criminelen die zich in wisselende samenstellingen schuldig maakt aan vele schietpartijen in Rotterdam-Zuid is door een brede aanpak opgerold. Eind maart werden wederom vier van nu in totaal 13 verdachten aangehouden.

Tussen september en december schrok Rotterdam-Zuid op door een reeks schietpartijen in de openbare ruimte. Het vermoeden van een verband tussen de schietpartijen was er, maar kon niet worden bewezen. Korpschef Frank Paauw indertijd: "Het kan het niet zo zijn dat deze schietincidenten het Rotterdamse straatbeeld op Zuid gaan bepalen. Koste wat het kost willen we voorkomen dat er straks onschuldige slachtoffers vallen. "

Geweldsgolf gestopt

Een speciaal onderzoeksteam werd opgericht. Twintig rechercheurs onderzochten de verschillende zaken en kwamen zo op het spoor van verdachten. Al snel bleek dat de verdachten, én soms ook de ‘slachtoffers’, deel uitmaakten van een overlastgevende en criminele groep die in wisselende samenstellingen verantwoordelijk werden gehouden voor onder andere inbraken, overvallen, ripdeals en schietpartijen. Er werd samengewerkt, maar ook over en weer op elkaar geschoten.

Schat aan informatie

Op beelden werden de verdachten al snel herkend als leden van een criminele groep, bekend bij het basisteam op Rotterdam-Zuid. Een aantal leden van deze groep werd al nauwgezet door politie, OM en gemeente in de gaten gehouden. Er werd gestart met preventief fouilleren, gerichte controles op personen en horeca en er werden camera’s geplaatst. Hierdoor beschikte het basisteam over een schat aan informatie; wie is bevriend met wie, in welke auto’s rijden ze en waar verblijven ze. “Bij controles droegen de verdachten regelmatig kogelwerende vesten”, aldus onderzoeksleider Niek Wennink.

Net vrij en weer vast

Voor deze laatste zaak hield het arrestatieteam maandag 27 maart een 26-jarige man uit Rotterdam-Zuid aan. Agenten hielden die dag ook een 22-jarige man uit Rotterdam-Zuid aan op straat. Donderdag 30 maart werden nog eens twee personen aangehouden: een 19-jarige man en een 26 -jarige man, ook beiden uit Rotterdam-Zuid. Deze laatste werd aangehouden vlak nadat hij door de rechtbank was vrijgelaten voor een aantal bedrijfsinbraken in Rotterdam-Zuid.

Vriend of vijand

In totaal zijn tot nu toe 13 verdachten aangehouden, in leeftijd variërend tussen de 20 en 26 jaar en allen uit Rotterdam-Zuid. “Maar meer aanhoudingen sluiten we zeker niet uit.”, vult Wennink aan. De personen binnen de groep worden in wisselende samenstelling verantwoordelijk gehouden voor diverse schietpartijen en gewelddadige overvallen en gijzelingen. “Maar eigenlijk kun je niet eens spreken over een groep”, licht Wennink toe. “Meerdere keren zien we verdachten die in een andere zaak juist het slachtoffer zijn. En personen die eerst kompanen lijken, schieten elkaar in de volgende zaak weer overhoop.”

Ontsnapping

Eén van de gedetineerde verdachten wist, toen hij naar een ziekenhuis werd gebracht voor behandeling van een breuk in zijn pols, te ontsnappen aan zijn begeleiders van justitie. Dat gaf de nodige publiciteit en het team FastNL van de Landelijke Eenheid wist na enkele weken in zeer nauwe samenwerking met het onderzoeksteam en door intensief recherchewerk zijn schuilplaats in Etten-Leur te traceren. Daar werd hij op 24 februari opnieuw aangehouden.



Op 31 mei staan de eerste vier verdachte op zitting. Officier van Justitie Maartje Tiebosch: ‘In 2015 heeft het OM al gecommuniceerd zwaardere straffen te eisen met betrekking tot vuurwapenbezit. Wij hopen in deze zaken die lijn voort te zetten. ”