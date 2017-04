Vrouw bij voordeur beroofd van I-Phone

Een bewoonster aan de Bijsterveldenlaan is dinsdag 4 april 2017 omstreeks 21.00 uur bij de voordeur van haar woning door twee jongens beroofd van haar i-Phone die zij te koop had gezet op een verkoopsite.

Het slachtoffer had een mobiele telefoon op Marktplaats te koop gezet. Er meldde zich gisteravond op de app iemand die interesse toonde en een heel goed bod deed. Ze ging akkoord en sprak met de koper af dat hij om 21.00 uur langs zou komen. Op de afgesproken tijd werd bij haar aangebeld. Er stonden twee jongens met een getint uiterlijk voor de deur. Ze hadden beiden een petje op en droegen donkere kleding. Aangeefster schat de leeftijd van de knapen op circa 16 jaar. De ene knul was circa 1.70 meter, de ander iets groter.

Ze vertelden dat ze voor de i-Phone kwamen. Er volgde een lang gesprek over diverse technische specificaties waarbij de langste jongen vroeg of hij het mobieltje even vast mocht houden om beter te bekijken. De vrouw stemde daar mee in. Vanaf toen ging het erg snel. Ze kreeg een duw en viel op de grond. De jongens sloegen met de gestolen mobiele telefoon op de vlucht.