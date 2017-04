Politie onderzoekt reeks brandstichtingen in Breda

In het centrum en in de wijk Brabantpark zijn afgelopen nacht tussen 05.15 en 05.45 uur vijf brandjes gesticht. De eerste brand werd door een politiesurveillance ontdekt op de Veemarktstraat. Daar stond een plastic container in brand.

De smeltende bak stond tegen de voordeur van een kerk die daardoor ook al in brand stond. De dienders hebben hun blusser gebruikt en met spoed de brandweer ter plaatse gevraagd. Brandweerlieden konden uitbreiding voorkomen. Een bloembak van een naastgelegen restaurant raakte eveneens beschadigd.

Enkele minuten later werden brandjes gemeld vanaf de Maria Cherubinastraat, Koraalstraat en Brabantlaan. De politie heeft met diverse eenheden nog tevergeefs naar de dader(s) gezocht.

Fiets, containers en pallets

Aan de achterzijde van de appartementen in de Maria Cherubinastraat werd een fiets in brand gestoken. In de Koraalstraat werden pallets en een container in brand gestoken. De pallets lagen tegen een schuurtje. Ook in de Brabantlaan werd brand gesticht. Hier ging het om een container die tegen een schuurtje stond. De politie is op zoek naar getuigen. Er wordt buurtonderzoek gedaan. Ook wordt onderzocht of de dader(s) op camerabeelden staan.