Tijn van de nagellakactie krijgt hoge Rode Kruis-onderscheiding

'Nederland met elkaar verbonden'

Met zijn nagellakactie heeft hij niet alleen ruim 2,6 miljoen euro opgehaald, maar ook Nederland met elkaar verbonden. De onderscheiding is vandaag uitgereikt door Rode Kruis-directeur Gijs de Vries.

Het Kruis van Verdienste is in 1914 bij Koninklijk Besluit ingesteld door H.M. Koningin Wilhelmina en wordt bij hoge uitzondering uitgereikt voor ‘belangrijke diensten binnen of jegens het Nederlandse Rode Kruis'. 3FM vroeg afgelopen december in Breda aandacht voor de stille ramp sterfte door longontsteking. Elk jaar sterven meer dan 900.000 kinderen aan deze ziekte.

Mede dankzij de nagellak actie van Tijn kan volgens Rode Kruis-directeur Gijs de Vries een vuist gemaakt worden tegen longontsteking en kan veel kindersterfte en verdriet worden voorkomen.

'Hoopvol verhaal'

'Met het opgehaalde geld kunnen niet alleen heel veel kinderen worden geholpen; zijn actie heeft Nederland ook dichter bij elkaar gebracht. Mensen van jong tot oud, met verschillende politieke voorkeuren of culturele achtergronden, mannen en vrouwen, hebben met de gelakte nagels laten zien achter de heldere oproep van Tijn te staan. In een tijd waarin mensen elkaar steeds minder lijken te begrijpen is dat een hoopvol verhaal', aldus de Vries.

Het Kruis van Verdienste werd eerder uitgereikt aan Prins Bernhard, voormalig Rode Kruis-voorzitter Eelco Brinkman, radiopresentator en Rode Kruis-ambassadeur Eric Corton en dr. Abdul Rahman Attar, president van de Syrische Rode Halve Maan.

Pro merito

Het Kruis van Verdienste is een vierarmig rood geëmailleerd Grieks kruis met daarop vier klimmende gouden leeuwen. In het midden van het kruis is een rond medaillon bevestigd met in het midden een rood kruis met daaromheen een rode ring met daarop, in gouden letters, het Latijnse opschrift 'PRO MERITO' wat 'Voor Verdienste' betekent.