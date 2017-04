Kleurboek met afbeelding Hitler uit schappen gehaald

Misverstand

De kleurboeken lagen gelukkig nog maar net in een aantal winkels van Kruidvat. Een woordvoerder van de drogisterijketen liet tegenover de NOS weten: 'Tot onze spijt hebben we ondanks meerdere controles op inhoud dit toch over het hoofd gezien'. Het gaat om een misverstand. De kleurboeken zijn in India samengesteld en gemaakt.

Drukkerij

De kleurboeken werken met het principe dat er witte vakjes staan waarin een letter staat die een kleur vertegenwoordigd. Door de juiste kleuren in de juiste vakjes te kleuren ontstaat er een afbeelding. Inmiddels heeft de drukkerij, die de boeken voor Kruidvat maakt, de gewraakte tekening verwijderd.