FNV: Donderdag langere pauze en stiptheidsacties in Jumbo-distributiecentra

Werknemers van de Jumbo-distributiecentra in Beilen, Breda, Elst, Raalte, Veghel en Woerden vervolgen donderdag 6 april hun stiptheidsacties. ‘En we nemen 11 minuten langer pauze, dat is 2,5% van de totale werkdag en komt overeen met onze looneis van 2,5% ’, vertelt Hans Beekhuis voorzitter van de FNV-kadergroep Elst en medewerker inkomende goederen bij het distributiecentrum (DC) Elst

Werken volgens de regels

De werknemers voeren actie omdat ze willen dat Jumbo nu met de FNV afspraken maakt over een goede cao. Donderdag is de vierde dag dat er in de distributiecentra strikt volgens de regels wordt gewerkt. Normaal verwerken de DC-werkers zo’n 100 pallets per persoon per dag, maar tijdens de stiptheidsacties zijn dat er hooguit 50.

Een-tweetje tussen Jumbo en Albert Heijn

In reactie op het ultimatum van de FNV, gaf Jumbo aan alleen onder strikte voorwaarden te willen onderhandelen over een cao. Jumbo wil de uitkomst van de gesprekken laten afhangen van de cao-trajecten in de supermarkten en bij de distributiecentra van Albert Heijn. Van Leiden: 'Maandag heeft ook Albert Heijn een ultimatum van ons ontvangen. Dus er komt weinig terecht van Jumbo’s missie om "verder te gaan waar anderen stoppen". Het lijkt wel een-tweetje tussen de twee grootgrutters. In plaats van te investeren in de mensen en in echte vaste banen, kiezen ze voor een race naar beneden en staren zich blind op omzet en winst.'

DC-werkers Jumbo praten met Frits van Eerd

Naar aanleiding van de stiptheidsacties van de afgelopen dagen ging Frits van Eerd, CEO van Jumbo, vandaag persoonlijk langs bij de distributiecentra in Beilen, Breda, Elst, Woerden en Raalte om “zijn oor te luisteren te leggen” bij de DC-werkers. ‘Eigenlijk was dat hartstikke goed, want nu konden onze leden aan de heer Van Eerd zelf vertellen dat de werkdruk te hoog is. Dat er meer echte, vaste banen moeten komen. En dat 2,5% loonsverhoging niet meer dan redelijk is’, aldus Van Leiden.

Jumbo DC-werkers willen nú een cao

De cao voor de distributiecentra van Jumbo liep op 1 april af. De FNV wil dat er nú goede afspraken worden gemaakt voor de circa 3.000 werknemers van het bedrijf. Beekhuis: ‘Wij willen niet wachten op wat anderen doen. Met z’n allen zorgen we voor een omzetgroei, nu moet Jumbo voor een goede cao zorgen.’

Jumbo heeft distributiecentra in Beilen, Breda, Den Bosch, Elst, Raalte, Veghel en Woerden. Bij de distributiecentra werken in totaal circa 3.000 mensen waarvan ruim 2.000 op tijdelijke contracten of als uitzendkracht.