A1 richting Amsterdam dicht door eerder ongeval

Bij het ongeluk zijn een motorrijder en drie auto's betrokken. Meerdere ambulances zijn ter plaatse en ook de berger is aanwezig. Het is onbekend hoeveel gewonden zijn gevallen. De motorrijder is in iedergeval naar een ziekenhuis overgebracht, zo meldt de VID. De politie doet onderzoek, waardoor de weg voorlopig nog dicht blijft.

Door de afsluiting staat het verkeer naar Amsterdam vast vanaf het knooppunt Muiderberg over een lengte van 7 kilometer. De VID roept forenzen op om de borden Utrecht en Den Haag over de A27, de A12 en de A2 te volgen. De verwachting is dat de weg rond 09.00 uur weer open gaat.