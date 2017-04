Ouders hebben geen idee van regels speelvoertuigen

VVN vroeg ouders van kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud wat ze weten over deze en andere bijzondere “voertuigen”. Met waveboards, skateboards, skates, space scooters en heelys ben je voor de wet een voetganger. Je mag er dus ook mee op het fietspad, als een voetpad ontbreekt. De meeste ouders weten dit niet. VVN legden ze de stelling “Met een waveboard mag je op het fietspad” voor. 56% antwoordde “niet waar”. Met een hoverboard mag je voor de wet niet op de stoep. Ze zijn (nog) niet goedgekeurd voor de weg. 54% van de ouders dacht dat dit wel mocht. Ouders met een hoverboard in de schuur hebben het zelfs iets vaker bij het verkeerde eind.

Hoverboards zijn nog niet zo ingeburgerd. 18% van de ouders zegt dat hun kinderen een hoverboard hebben. Skates zijn nog steeds heel populair, 64% heeft ze in huis. In 44% van de gezinnen hebben ze een space scooter.

Advies

Met al deze “vervoersmiddelen” wordt vooral gespeeld op de stoep en in en om het huis (bv. in de tuin). Daarnaast worden ze veel op het schoolplein gebruikt, gevolgd door de speeltuin en het fietspad. Er zijn ook verschillen. Hoverboards worden wat vaker alleen in en rond het eigen huis (en minder op de stoep) gebruikt dan de andere “vehikels”. Met heelys wordt juist relatief veel op de stoep en op het schoolplein gereden. Skates en spacescooters worden vaker op het fietspad gebruikt dan het andere rollende speelgoed.

Veilig Verkeer Nederland vraagt ouders hun kinderen te vertellen hoe ze deze vervoersmiddelen veilig gebruiken voor zichzelf en anderen. Daarnaast komen in de lespakketten van VVN komen deze regels regelmatig naar voren zodat kinderen ook op die manier kunnen weten wat wel en niet mag.

Op 6 april om 10.30 uur vindt de landelijke aftrap van het VVN Verkeersexamen plaats op de Montessorischool Arcade in Utrecht. Hier zal ook een demonstratie met een skateboard en bmx-fiets te zien zijn waarna de kids tips krijgen hoe ze in het verkeer met dit speelgoed moeten omgaan.