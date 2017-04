Arrestatieteam pakt drugshandelaar op voor Franse autoriteiten

De politie Den Haag hield woensdagavond 5 april, in samenwerking met het arrestatieteam, een 26 jarige man uit Leiderdorp aan. De Franse autoriteiten hadden een Europees Aanhouding Bevel uitgevaardigd. De man is verdachte in een onderzoek naar in- en uitvoer van verdovende middelen.