Kind (5) overleden na eerdere ongeval Goes

Een van de kinderen die betrokken was bij het ernstige ongeval op de Deltaweg in Goes, waarbij zowel burger- als beroepshulpverleners betrokken waren, gisteren (woensdag) is komen te overlijden.

Het gaat om het 5-jarige meisje. Sinds de dag van het ongeval, op 1 maart jongstleden, lag zij in het ziekenhuis en is/heeft zij voor haar leven gevochten. Het politieonderzoek naar de oorzaak van het ongeval is inmiddels afgerond. Uit de analyse van het verkeersongeval is geen exacte oorzaak naar voren gekomen waardoor het ongeval heeft kunnen plaatsvinden. Met het 2-jarige broertje van het meisje gaat het, naar omstandigheden, redelijk goed.

Eerder

Op 1 maart was op de Deltaweg (A256) bij knooppunt de Poel een ernstig auto-ongeluk gebeurd. Rond 8.20 uur kreeg de meldkamer een melding dat een auto in het water lag naast de afslag van de A58 richting Goes-Zierikzee. Medewerkers van politie, brandweer en ambulancedienst gingen met spoed ter plaatse. Ook kwamen twee traumahelikopters richting de plaats van het incident.

Reanimatie

Ondertussen werden de inzittenden van de personenauto, namelijk een vrouw (28) en twee kinderen (2 en 5 jaar) door omstanders uit het voertuig bevrijd. Zij startten met de reanimatie van een van de kinderen. Het andere kindje en de vrouw waren aanspreekbaar. De slachtoffers zijn allen afkomstig uit Kapelle. De moeder van beide kinderen is naar het ziekenhuis in Goes vervoerd. De kinderen zijn beiden met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het meisje heeft het ondanks de inzet van iedereen niet overleefd.