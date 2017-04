Gif gebruikt bij vernieling dassenburchten

De politie stelt een onderzoek in naar de vernieling van meerdere dassenburchten in Zuid-West Drenthe. Daarnaast wil de politie mensen waarschuwen voor de gevaren van giftig aas dat bij dassenburchten wordt gebruikt.

In Zuid-West Drenthe zijn de laatste weken meerdere meldingen binnen gekomen van vernielde dassenburchten. De openingen van de burchten zijn opzettelijk kapotgemaakt, dichtgegooid met aarde of volgestopt met takken. Handhavers van de provincie Drenthe en de politie hebben tenminste vier vernielde dassenburchten aangetroffen. De precieze locatie van de burchten wordt niet bekend gemaakt om verdere vernieling te voorkomen.

Pas op voor gif!

Uit onderzoek is gebleken dat bij de vernieling van de dassenburchten in een aantal gevallen gebruik is gemaakt van vergiftigd aas. Er zijn ook andere dieren aangetroffen die van het vergiftigde aas hadden gegeten. Contact met het gif kan voor mensen gevaarlijk zijn. Wees alert en voorkom contact hiermee voor de veiligheid van uzelf en uw (huis)dieren.

Verscherpte controle

De politie onderzoekt samen met de provincie Drenthe, wie verantwoordelijk is voor de vernieling van de dassenburchten. Ook is er verscherpt toezicht bij verschillende dassenburchten.

Dassenburchten

Een das maakt een hol onder de grond, een zogenaamde burcht. Vaak bestaat een burcht uit een groot aantal gangen en kamers. Dassen, dassenburchten en hun leefgebied zijn beschermd. De provincie is verantwoordelijk voor de soortenbescherming. De Wet Natuurbescherming verbiedt om dassen of hun burchten te vernielen.