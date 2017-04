Loterijverlies mocht telefoonnummer Telegraaf-journalist niet verspreiden

Loterijverlies had het telefoonnummer van een Telegraaf-journalist niet onder haar leden mogen verspreiden met de oproep de journalist onder druk te zetten. Dat heeft de rechter in kort geding bepaald. Loterijverlies moet de desbetreffende nieuwsbrief van haar website halen.

Ook moet de organisatie een nieuwe brief sturen met de mededeling dat de oproep onrechtmatig was. Loterijverlies is een organisatie die schadevergoeding eist van de Staatsloterij, namens ongeveer 190.000 deelnemers die zich misleid voelen door de winkansen die de Staatsloterij heeft genoemd in de periode tussen januari 2000 tot en met december 2007.

Maximale druk

Loterijverlies stuurde op 21 maart een nieuwsbrief rond waarin zij reageerde op de aanhoudende en zeer kritische berichtgeving van De Telegraaf over Loterijverlies. In de brief vermeldde de organisatie het mobiele telefoonnummer van de journalist en vroeg haar leden hem aan te spreken op “zijn ontoelaatbare gedrag”. Loterijverlies deed “een klemmend beroep” op haar leden om “de druk” op De Telegraaf en de betreffende journalist “te maximaliseren”.

Ernstig belemmerd

De journalist werd daarna naar eigen zeggen zo vaak gebeld en ge-sms’t (berichten met een veelal zeer negatieve en dreigende lading) dat hij ernstig werd belemmerd in de uitoefening van zijn werk. Loterijverlies is met haar oproep daarvoor volgens de rechter mede verantwoordelijk.

Geen rectificatie

Loterijverlies hoeft de inhoud van de nieuwsbrief (waarin zij de journalist en De Telegraaf beticht van het verspreiden van leugens) overigens niet te rectificeren. Dat had de krant eveneens geëist, maar daarvoor bestaat volgens de rechter onvoldoende aanleiding. Een publiek debat mag immers fel zijn – en van directe dreigementen en/of laster is hier geen sprake.