Docent ook ontslagen op Helicon in Apeldoorn vanwege onderzoek kinderporno

De 51-jarige docent die werd ontslagen door de Groene Welle in Zwolle, vanwege een strafrechtelijk onderzoek naar het bezit van kinderporno, is ook ontslagen op scholengemeenschap Helicon in Apeldoorn. Dit blijkt uit navraag door De Stentor.

De docent werd begin maart aangehouden door de politie en is verhoord. Tevens werden zijn computer en andere gegevensdragers in beslag genomen. Hierop werd kinderpornografisch materiaal aan getroffen.

Een woordvoerder het Helicon laat aan de krant weten: ‘Begin maart hebben we hem in een gesprek laten weten de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Direct daarna hebben we alle collega’s, zijn leerlingen en hun ouders geïnformeerd over het beëindigen van het dienstverband vanwege een strafrechtelijk onderzoek. Na de persaandacht van vandaag informeren we hen nu ook over de aard van de zaak.’