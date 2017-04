Inhoudenlijke rechtszaak rond dood Mitch Henriquez uitgesteld

Reden voor het uitstel is volgens het NRC dat er een nieuw rapport is over de mogelijke doodsoorzaak van Henriquez. Omdat het voor de rechtszaak van belang is hoe de Arubaan om het leven is gekomen. ‘Als de doodsoorzaak in twijfel wordt getrokken, zoals nu gebeurt, dan moet er nader onderzoek komen’, aldus de rechter.

Twee weken geleden diende de advocaten van de verdachte agenten een nieuw onderzoeksrapport in over de doodsoorzaak. De arts oordeelt dat het slachtoffer niet door de nekklem is overleden, maar door een hartritmestoornis. De worsteling tussen Henriquez en de agenten zou 2,5 minuten hebben geduurd, waardoor verwurging volgens het rapport is uitgesloten.

Het tweede rapport weerspreekt het rapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) die stelt dat het slachtoffer door ‘manuele verwurging van de nek’ om het leven is gekomen. Een stomp op de neus van Henriquez zou de ademhaling hebben belemmert.

De rechtbank stelt een derde forensisch arts aan om een oordeel te vellen over het nieuwe rapport.