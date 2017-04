Weer stiptheidsacties in Jumbo-distributiecentra

Vabndaag vervolgen de werknemers van de Jumbo-distributiecentra in Beilen, Breda, Elst, Raalte, Veghel en Woerden hun stiptheidsacties. 'Daarnaast verzamelen we om 10.00 uur op één plek in het distributiecentrum. Zo laten we zien dat we samen als één blok achter de acties staan', vertelt Geert Jan Middelbos voorzitter van het FNV Landelijk Vakbondscomité Jumbo en medewerker uitgaande goederen bij het distributiecentrum (DC) Beilen.

Werken volgens de regels

De werknemers voeren actie omdat ze willen dat Jumbo nú met de FNV afspraken maakt over een goede cao. Vrijdag is de vijfde dag dat er in de distributiecentra in Beilen, Breda, Elst, Raalte, Veghel en Woerden strikt volgens de arboregels wordt gewerkt. Normaal verwerken de DC-werkers zo’n 100 pallets per persoon per dag, maar tijdens de stiptheidsacties zijn dat er hooguit 50.

Vrijdag rijden de Jumbo-chauffeurs met raamvlaggetjes en worden ook de koffiebekers in de DC’s omgeruild voor FNV-bekers. Middelbos: 'Hoewel het nu nog speldenprikken zijn, laten we wel elke dag zien dat het ons menens is. We willen een cao en we zijn het wachten meer dan zat!'

Niet vleugellam

Maandagavond verliep bij Jumbo het ultimatum voor een goede cao. Debbie van Leiden van FNV Handel: 'Hiermee wil Jumbo zijn DC-werkers misschien buiten spel zetten, maar ze zijn verre van vleugellam. De actiebereidheid en volharding groeit met de dag. De DC-werkers accepteren geen mitsen en maren van Jumbo: ze willen nú een cao met afspraken om de werkdruk structureel te verlagen door meer echte, vaste banen voor tijdelijke krachten. En ze willen ook in hun eigen portemonnee voelen dat het buitengewoon goed gaat met Jumbo.'

Winst en omzet zijn heilig

Ook concurrent Albert Heijn ontving van FNV Handel een ultimatum voor een goede cao voor de distributiecentra. Dit ultimatum loopt vrijdag 7 april om 17.00 uur af. Van Leiden: 'Het is tekenend voor beide grootgrutters: omzet en winst zijn heilig maar investeren in de mensen die hieraan bijdragen, dat is een brug te ver voor Jumbo en Albert Heijn. Liever lijken ze te kiezen voor een race naar beneden waarin inkomens- en werkzekerheid voor de medewerkers geen plek hebben.'

De cao voor de distributiecentra van Jumbo liep op 1 april af. Jumbo heeft distributiecentra in Beilen, Breda, Elst, Raalte, Veghel en Woerden. Bij de distributiecentra werken in totaal circa 3.000 mensen waarvan ruim 2.000 op tijdelijke contracten of als uitzendkracht.