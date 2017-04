Politieactie bij FC Twente leidt tot vijf aanhoudingen

De politie is op donderdag 6 april tijdens de wedstrijd FC Twente PSV een doorzoeking gestart van het supportershome van VakP in stadion de Grolsch Veste. Aanleiding zijn signalen van mogelijke drugshandel

“Aanleiding voor de politieactie zijn signalen van mogelijke drugshandel in en rond het supportershome van Vak P door een selecte groep personen”, legt Janny Knol uit, districtschef Twente van de politie Oost-Nederland. “Ook is er een situatie ontstaan waarbij er geen grip is op welke personen worden toegelaten tot het supportershome en daarmee ook tot Vak P. Er is sprake van selectief deurbeleid, intimidatie en geweld. Hiermee wordt het gezag ondermijnd van de partijen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in het stadion. Aangezien dit risico’s met zich meebrengt, is samen met het Openbaar Ministerie en de gemeente Enschede besloten om deze onwenselijke situatie te stoppen”, aldus Knol.

De inval vond aan het begin van de 2e helft plaats van de wedstrijd FC Twente-PSV. Het home werd hermetisch afgesloten. Iedereen die binnen was in het supportershome moest binnen blijven. De inval leidde kort tot openbare orde problemen in Vak P. De ME werd ingezet om de rust te herstellen. Eén agente van de politie te paard werd van haar paard getrokken en geschopt en geslagen. Zij moest zich onder doktersbehandeling stellen. De politie onderzoekt de ongeregeldheden en vernielingen.

Door een misverstand werd in het stadion een verkeerde tekst omgeroepen waardoor verwarring ontstond. De oproep om een andere uitgang te gebruiken was alleen bedoeld voor Vak P en gold voor na de wedstrijd.

Drugs en echt uitziende nepwapens

Bij de doorzoeking van het supportershome werd een handelshoeveelheid drugs aangetroffen. Daarnaast werd bij doorzoekingen in drie woningen in Enschede een partij echt uitziende nepwapens aangetroffen. De partij is in beslag genomen. Er werden in het supportershome drie mensen aangehouden en buiten het stadion twee mensen.

Mogelijk sluiting supportershome

Het aantreffen van drugs is voor de gemeente Enschede reden om sluiting van het home te overwegen. Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede: “Een voetbalstadion moet een plek zijn waar mensen veilig, ongestoord en vrij kunnen genieten van een mooie voetbalwedstrijd. De handel van drugs vanuit het supportershome is absoluut ontoelaatbaar en zorgt voor ongewenste situaties. Ik ga mij daarom op zeer korte termijn beraden op mogelijke bestuurlijke maatregel. Sluiting van het home behoort hierbij tot de mogelijkheden.”