Dierenbeulen komen onder alle lagen van de bevolking voor

Er komen opvallende conclusies uit het eerste grote Nederlandse onderzoek naar dierenmishandelaars. Zo kunnen vrouw net zo erg zijn als mannen in het mishandelen van dieren. Ook leeftijd en sociale milieu speelt geen rol.

Volgens Jan Smit, inspecteur bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, maakt de kleur van de voordeur niet uit. Ook de netheid in huis zegt niets over wat er zich afspeelt. Tegenover de Volkskrant zegt Smit: 'Ik heb ze allemaal voorbij zien komen, ook de directeuren.'

Criminoloog Anton van Wijk onderzocht samen met collega Manon Hardeman van Bureau Beke voor het eerst wie nu eigenlijk de dierenmishandelaar is. Voor het onderzoek bekeken ze 97 gevallen van dierenmishandeling.

'Veel gevallen van dierenmishandeling komen voort uit frustratie, gebrekkige impulsbeheersing en een verminderd empathisch vermogen', aldus Van Wijk.

Sinds de oprichting van meldpunt 144 voor dierenmishandeling komen er jaarlijks 65 duizend meldingen binnen. In veel van de gevallen gaat het om verwaarlozing als gevolg van psychische problemen of schulden. Volgens Van Wijk is er maar een kleine groep die moedwillig dieren mishandelt, maar zeker weten doen zij niet.