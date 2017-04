Eerste dwergaapje in Avifauna geboren

De eerste 2 weken zijn heel spannend, omdat de jongen die bij de geboorte maar zo’n 60 gram wegen, compleet afhankelijk zijn van hun ouders. In Avifauna werd een tweeling geboren, maar helaas sterven de kwetsbare jongen soms. Jammer genoeg heeft 1 van de jongen het dan ook niet overleefd. Nu, ruim twee weken later, gaat het heel goed met het overgebleven aapje en mag het jong zelfs al naar buiten!



Dwergapen zijn de enige apen met klauwtjes, daarmee kunnen ze vliegensvlug over de takken en door de bomen rennen. Ze bewegen zich voort op vier poten en kunnen makkelijk van de ene naar de andere tak springen. De jonge witgezichtoeistities kunnen zich met deze kleine klauwtjes stevig vasthouden aan de vacht van de ouders. Pas na 2 maanden gaan ze zelf op zoek naar voedsel. De jongen helpen bij de verzorging van eventuele nieuwe jongen en blijven bij hun ouders in de groep. Zelfs wanneer ze volwassen zijn.



Op het vorig jaar geopende eiland Nuboso is een Zuid-Amerikaans nevelwoud nagebootst waar de oeistities naar hartenlust klimmen en klauteren met verschillende andere apen (rode titi’s, keizersnorrebaard tamarins en de witgezicht saki’s). Op het eiland leven ook verschillende vogels en wilde cavia’s.