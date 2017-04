Man opgepakt voor seriemoord prostituees

Rechercheurs van het cold-caseteam van de politie Eenheid Rotterdam hebben dinsdag een 58-jarige man aangehouden die ervan verdacht wordt in de jaren 90 van de vorige eeuw in Rotterdam twee vrouwen te hebben omgebracht. De zaken waren en zijn in onderzoek in het zogenoemde prostitutieproject.

De man is aangehouden na uitgebreid forensisch onderzoek. De doorbraak in het onderzoek kwam nadat in de DNA-databank werd gezocht naar DNA van familieleden. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft met de nieuwste technieken aanwijzingen in de richting van de nu aangehouden verdachte kunnen vinden.

De twee slachtoffers werden destijds allebei deels ontkleed gevonden in het centrum van Rotterdam. Een 45-jarige vrouw werd op 9 september 1990 gevonden op het Bolwerk in de buurt van de Willemsbrug. De andere vrouw, 22 jaar oud, werd op 19 juni 1991 op het talud van de Westzeedijk gevonden. Beide vrouwen waren door messteken om het leven gekomen.

Deze twee zaken, en drie andere uit 1989 en 1999 waarvan de slachtoffers alle drie prostituee waren, waren de aanleiding om enige jaren geleden nader te kijken naar onopgeloste levensdelicten waarvan prostituees het slachtoffer waren.

Dankzij extra financiering die werd vrijgemaakt voor het onderzoek zijn bij het cold-caseteam in Rotterdam de afgelopen jaren alle zaken uit het hele land opnieuw bekeken, onder andere door een gedragsdeskundige. Ook is geïnventariseerd wat er nog aan eventuele onderzoeksrichtingen was. Levert de inventarisatie nieuwe informatie op, dan gaat een zaak “terug” naar de regio waar hij oorspronkelijk vandaan kwam.

Het cold-caseteam onderzoekt nog of de nu aangehouden verdachte, een man die inmiddels in Schiedam woont, maar destijds in Rotterdam, in verband kan worden gebracht met andere zaken. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris