Man (65) aangehouden door FIOD in onderzoek naar bedrijfsspionage

Donderdagmiddag heeft de FIOD een 65-jarige man aangehouden op een station in Twente in een onderzoek naar bedrijfsspionage. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekendgemaakt.

Doorzoeking

'Het gaat om een werknemer van een multinational. De man wordt verdacht van schending van octrooirechten en schending van bedrijfsgeheimen. Aansluitend aan de aanhouding is zijn bagage, de werkplek en de woning, ook in Twente, van de verdachte doorzocht en zijn digitale gegevensdragers en administratie in beslag genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket', aldus het OM.

Chinese concurrent

De verdachte heeft vermoedelijk tegen betaling technische informatie geleverd aan een Chinese concurrent. Bij zijn aanhouding stond de man op het punt om naar China te reizen. Het onderzoek is gestart na aangifte door de werkgever van verdachte.

Bedrijfsgeheimen

Octrooien zijn beschermd in Nederland. Het is verboden inbreuk te maken op octrooirechten. Als je als werknemer beschermde bedrijfsinformatie verkoopt, schendt je bedrijfsgeheimen. Inbreuken op intellectuele eigendomsrechten zijn uitgegroeid tot een fenomeen met internationale dimensies. Dit heeft niet alleen ernstige economische gevolgen, het kan ook de positie van Nederland als kenniseconomie ernstig beschadigen.