Fietser overleden na verkeersongeluk

Het ongeluk gebeurde vrijdagochtend rond 6.30 uur op een T-splitsing in Lierop. De fietser kwam in botsing met een auto. De kruising werd tijdelijk afgesloten. Onze experts op het gebied van verkeersongevallen deden op de plaats van het ongeluk onderzoek om vast te stellen hoe de aanrijding gebeurde. Het slachtoffer stak op de kruising Herselseweg – Mierloseweg plotseling de Herselseweg over. Een 25-jarige automobilist uit Someren, die over deze weg in de richting van Helmond reed, probeerde te fietser nog te ontwijken. Dit lukte helaas niet, waarop de auto en de fietser met elkaar in botsing kwamen. De 64-jarige man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.