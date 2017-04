Verdachte doodrijden overvaller Arnhem op vrije voeten

De 34-jarige Arnhemmer verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige overvaller is vrijdag op vrije voeten gesteld. 'De man blijft wel verdachte, maar mag de beslissing van het OM in vrijheid afwachten', zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekendgemaakt.

Woningoverval

Op donderdag 30 maart vond een overval plaats op de woning van de 34-jarige man en zijn 32-jarige vrouw aan de Limburgsingel in Arnhem. De overvaller - een 47-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats - werd dood aangetroffen in de buurt van de woning. Het overvallen echtpaar werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 47-jarige man.

Vrouw vrijgelaten

De vrouw werd op zaterdag 1 april in vrijheid gesteld, maar is nog wel verdachte. De man werd maandag 3 april voorgeleid bij de rechter commissaris. Hoewel de rechter commissaris de bewaring voor 14 dagen heeft verleend, is de man vandaag door de officier van justitie in vrijheid gesteld.

Recht doen

Met het opheffen van de voorlopige hechtenis wil het OM recht doen aan de bijzondere positie van de man. Hij is enerzijds slachtoffer van een gewelddadige overval, maar ook verdachte in het onderzoek naar de dood van de overvaller. Voor dit onderzoek is het niet langer noodzakelijk dat de man in voorlopige hechtenis blijft.

Het onderzoek gaat verder. Centraal staat de vraag of de man en/of de vrouw zich kunnen beroepen op noodweer, of de juridische grenzen van de zelfverdediging overschreden hebben. Het OM zal na afronding hiervan de beslissing nemen over de eventuele verdere vervolging van de man en de vrouw.

In het onderzoek naar de overval is duidelijk dat de 47-jarige man hierbij betrokken was. Of er meer verdachten zijn, wordt momenteel onderzocht.