Koning, koningin en premier bij Nationale Herdenking 4 mei

Premier Rutte bij 5 mei-lezing

De minister-president is vrijdag 5 mei aanwezig bij de 5 mei-lezing in Haarlem en ontsteekt aansluitend op Bevrijdingspop Haarlem het Bevrijdingsvuur. De Koning en Koningin en de minister-president wonen die avond in Amsterdam het 5 mei-concert bij, de afsluiting van de Nationale Viering Bevrijding.

Nationale Herdenking, donderdag 4 mei

De Koning en Koningin zijn aanwezig tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, waarin Annejet van der Zijl de 4 mei-voordracht uitspreekt. Aansluitend leggen zij een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. De krans namens de Rijksministerraad wordt gelegd door de minister-president, minister Hennis-Plasschaert van Defensie, staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de gevolmachtigd ministers Yrausquin, Eisden en Doram-York van respectievelijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Nationale Viering Bevrijding, vrijdag 5 mei

De minister-president is in Haarlem aanwezig bij de 5 mei-lezing ter gelegenheid van de Nationale Viering Bevrijding. Het thema van de viering is ‘De kracht van het persoonlijke verhaal’. De 5 mei-lezing wordt gehouden door acteur Nasrdin Dchar. Op Bevrijdingspop Haarlem houdt minister-president Rutte een toespraak waarna hij rond 13.00 uur het Bevrijdingsvuur ontsteekt als signaal dat de veertien Bevrijdingsfestivals en alle andere activiteiten in het land zijn geopend.

Concert

De koning en koningin en de minister-president wonen 's avonds in Amsterdam het 5 mei-concert bij ter gelegenheid van de afsluiting van de Nationale Viering Bevrijding. Het concert vindt traditiegetrouw plaats op en rond de Amstel voor Koninklijk Theater Carré.