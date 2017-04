Politie houdt daders ontvoering jongetje Enschede aan in Duitsland

Een klein jongetje is vrijdagochtend ontvoerd bij zijn moeder in Enschede. Dit heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Aangezien de politie in Enschede erg druk was en eenheid van de politie in Oldenzaal vlakbij was toen de melding binnenkwam is zijn zij naar het betreffende adres in Enschede gegaan. Toen zij daar waren aangekomen hebben zij direct de nodige informatie verzameld en een aangifte opgenomen. Gelijktijdig is de informatie verspreid onder de collega's.

Duitse politie

Door een snelle reactie van zowel de Nederlandse als Duitse collega's konden de daders net over de grens in Duitsland worden aangehouden. Niet veel later konden de agenten het zoontje weer herenigen met zijn emotionele moeder.